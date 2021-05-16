الاتحاد الاوروبي يعقد جلسة استثنائية الثلاثاء لبحث إنهاء التصعيد في غزة

وطن: أعلن الممثل الاعلى للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل، اليوم الأحد، عن عقد جلسة استماع استثنائية الثلاثاء المقبل لبحث امكانية مساهمة الاتحاد الاوروبي في إنهاء التصعيد في غزة.

وقال بوريل في تغريدة على توتير" في ضوء التصعيد المستمر، والعدد غير المقبول من الضحايا المدنيين، سنعقد جلسة استماع استثنائية لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء".

وأضاف بوريل أن الاتحاد الاوروبي سينسق ويناقش أفضل السبل التي يمكن أن يساهم بها الاتحاد الأوروبي في إنهاء التصعيد الحالي.

المصدر: وفا