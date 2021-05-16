اجتماع طارئ لوزراء خارجية التعاون الإسلامي اليوم لبحث التطورات في فلسطين

وطن: يعقد وزراء خارجية التعاون الإسلامي، ظهر اليوم الأحد، اجتماعا طارئا لبحث تداعيات التطورات الميدانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، برئاسة وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان آل سعود.

وسيلتئم على ضوء هذه الدعوة في تمام الثانية عشرة من ظهر اليوم الاجتماع الافتراضي الطارئ للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مفتوح العضوية، وسيجري في هذا الاجتماع بحث الأحداث الدامية والاعتداءات الإسرائيلية في أرض فلسطين، وخصوصاً في القدس الشريف، وما تقوم به إسرائيل في محيط المسجد الأقصى المبارك.