الاتحاد الاوروبي: هناك حاجة ملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وإيجاد مسار سياسي يسمح بالعودة لمفاوضات هادفة نحو حل الدولتين

وطن: يشارك الاتحاد الأوروبي في الجهود الدبلوماسية للمساهمة في وقف العدوان المستمر على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعلى مدار الأيام الماضية، واصل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، اتصالاته لدعم الجهود المبذولة لتهدئة الوضع المقلق للغاية في المنطقة، وخاصة في غزة ومحيطها.

وأدان بوريل في بيان له وصل وطن نسخة عنه، إطلاق حماس والفصائل للصواريخ ضد أهداف مدنية في "إسرائيل". كما شدد على أنه بينما يحق لإسرائيل حماية سكانها من هذه الهجمات، إلا أنه يجب أن تتصرف بشكل متناسب وتتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وشدد بوريل في اتصالاته مع محاوريه، على ضرورة إنهاء التصعيد الخطير للعنف على الفور، ومنع انتشاره، وضمان حماية المدنيين من جميع الأطراف. كما دعا إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمن هم في أمس الحاجة إليها في غزة.

وأكد بوريل على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي أدت إلى هذا الموقف، وأكد على ضرورة احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة وتجنب أي أعمال تحريض من حولها، كما أشار إلى موقف الاتحاد الأوروبي الراسخ بشأن الحاجة إلى وقف الأنشطة الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء، بما في ذلك في القدس الشرقية.

ولفت البيان الى أن بوريل قد أجرى في وقت سابق من هذا الأسبوع محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي. كما تبادل وجهات النظر مع اللاعبين الإقليميين الرئيسيين، بما في ذلك وزير الخارجية المصري سامح شكري ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.

هذا ويبقى بوريل على تواصل وثيق مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من أجل التنسيق ومناقشة أفضل السبل التي يمكن أن يساهم بها الاتحاد الأوروبي في إنهاء العنف الحالي، وفق البيان.

وقد كلف نائب الرئيس الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، سفين كوبمانز، بالعمل بنشاط مع مبعوثين آخرين من اللجنة الرباعية للشرق الأوسط لمعالجة الأزمة. وميدانياً، تتواصل بعثة الاتحاد الأوروبي في "تل أبيب" وممثلية الاتحاد الأوروبي في القدس أيضًا مع سلطات الاحتلال والسلطة الفلسطينية ومع ممثلي الدول الأعضاء.

وقال البيان، إن أولوية الاتحاد الأوروبي ورسالته في هذا السياق تبقى واضحة، وهي أنه يجب أن ينتهي العنف الآن. هناك حاجة ملحة لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع وإيجاد مسار سياسي يسمح بالعودة إلى مفاوضات هادفة نحو حل الدولتين على أساس المعايير المتفق عليها دوليًا.

وأكد البيان أنه من حق الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء العيش بأمان وحرية وديمقراطية، ويجب وضع حد لدائرة العنف المستمرة هذه.