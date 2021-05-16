المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

وطن: حذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخة من القرآن الكريم، لوجود ضمة على اسم الجلالة "الله" في الآية (109) من سورة البقرة، صفحة 17، والصحيح أن يكون منصوبا كونه اسم لـ"أن" التي تسبقه.

وأوضح الشيخ حسين، في بيان، اليوم الأحد، أن هذه النسخة صادرة عن مؤسسة دار الأديب للنشر والتوزيع، في الجمهورية العربية السورية، الطبعة الأولى بتاريخ 1424هـــــــ.

وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، وبخاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.