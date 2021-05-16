الاتحاد العام للمرأة يدعو المؤسسات الدولیة الى القیام بواجبھا تجاه المتضررین من العدوان

وطن:أدان الاتحاد العام للمرأة الفلسطینیة، اليوم الأحد، ما یتعرض له شعبنا الفلسطیني من عدوان الذي یمثل أكثر من جریمة مكتملة الاركان من قِبل الإحتلال.

واستنكر الاتحاد، خلال بيان وصل وطن، ممارسات الاحتلال، بداية بمحاولة تھجیر المقدسیین في حي الشیخ جراح في القدس، بوضع الید بالقوة على منازلھم، والتضییق على شعبنا بإعاقة الوصول الى اماكن العبادة الى المسجد الأقصى، المكان المقدس للمسلمین في فلسطین، ولعموم المسلمین في العالم، وإنتھاءً باستھداف المدنیین الامنین من اطفال ونساء وشیوخ في قطاع غزة، بقصف منازلھم، وترویعھم.

وطالب المجتمع الدولي "بالتدخل الفوري، لوقف العدوان ولجم سلطة الاحتلال الذي یضرب القانون الدولي، والقانون الدولي الانساني، والمواثیق والمعاھدات الدولیة بعرض الحائط، ویصر على التصرف على نحو منفلت من عقاله دون رادع، سواء بالقیام بجرائم منظمة، أو برعایة لقطعان المستوطنین الذي لا یتوقفون عن الاعتداءات على المدنیین ولضمان عدم افلات دولة الاحتلال، كجیش ومستوطنین من العقاب".

أكد على أھمیة قيام المؤسسات الحقوقیة بتوثیق الجرائم التي یرتكبھا، بصفتها جرائم ضد الانسانیة لا تسقط بالتقادم، تطال النفس البشریة وحقھا في الحیاة.

وأضاف "ندعو المؤسسات والمنظمات الحقوقیة لتبني قضیة الاعتداء الغاشم والمجزرة المروعة التي یتعرض جزائھم طال الزمان او قصر. لھا شعبنا في القدس وقطاع غزة والضفة الغربیة، لضمان تقدیم مرتكیبھا للقضاء الدولي لینالوا وفي ظل الظروف الانسانية الصعبة التي يعیشھا شعبنا، وعلى وجه الخصوص النساء والاطفال والشیوخ، وما سقط منھم من ضحایا، وجرحى، والذین یمثلون اكثر من نصف عدد الضحایا، فاننا ندعو المؤسسات الدولیة الى القیام بواجبھا تجاه المتضررین من العدوان، والإسراع بتوفیر مقومات الحیاة الكریمة لھم، وتوفیر العلاج للجرحى وعلى وجه الخصوص من ذوي الاصابات البلیغة".