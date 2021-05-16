الخليل: استشهاد الفتى محمد فريحات متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال

وطن: أعلنت وزارة الصحة، الأحد، استشهاد فتى متأثراً بجروح حرجة بالرصاص الحي في الرأس، أصيب بها الخميس الماضي، في الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن الشهيد هو الفتى محمد يونس فريحات، حيث فارق الحياة بالمستشفى الاهلي متأثرا باصابته بالرأس في المواجهات التي اندلعت قبل يومين في منطقة باب الزاوية.

وارتفع عدد الشهداء في الضفة،منذ الإثنين الماضي، إلى 18 شهيدا.

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد 174 مواطنا بينهم 47 طفلًا و 29 سيدة و1200 إصابة بجراح مختلفة نتيجة العدوان المتواصل على غزة.