أهالي عصيرة القبلية يصدون محاولة مستوطنين إحراق منزلين

وطن: تصدى أهالي قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، فجر اليوم الأحد، لمحاولة مستوطنين حرق منزلين شرق القرية.

وأفاد رئيس المجلس القروي حافظ صالح، بأن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار" تسللوا بعد منتصف الليل للمنطقة الشرقية، وحاولوا إحراق منزلين يعودان للمواطنين قاسم محمد صالح، ومجدي إبراهيم مخلوف، وألقوا زجاجات حارقة سريعة الاشتعال "بنزين وتنر" على نوافذ المنزلين.

وأوضح صالح أن يقظة أهالي القرية حالت دون حدوث كارثة بالمنزلين، حيث هب أهالي القرية لحمايتهما، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تدخلت لحماية المستوطنين، وأطلقت القنابل الغازية المسيلة للدموع تجاه المنازل والمواطنين.

وشدد صالح على أن القرية تشهد اعتداءات شرسة ومنظمة من قبل المستوطنين بحراسة من جيش الاحتلال.

(وفا)