إصابة شاب بالرصاص المعدني وآخرين بالاختناق في جنين

وطن: أصيب، فجر اليوم الأحد، شاب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بحالات اختناق إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرات منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا، انطلقت في أنحاء متفرقة من محافظة جنين.

وذكرت مصادر محلية، أن شابا أصيب بالرصاص المطاطي في المواجهات التي اندلعت في سيلة الظهر جنوبا، عقب قمع مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا.

كما أصيب عدد من المواطنين بحالات إختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية صوب منازل المواطنين، عقب اقتحامها بلدة يعبد ومدخل قرية زبدة، وسط مواجهات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الإحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع عبر طائرة مسيرة بإتجاه الشبان على حاجز الجلمة شمال جنين.

(وفا)