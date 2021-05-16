استشهاد الشاب ياسين حمد برصاص الاحتلال في طولكرم

وطن: افادت وزارة الصحة باستشهاد مواطن من طولكرم أصيب برصاص الاحتلال الحي في القلب منتصف ليلة السبت/ الأحد.

وقالت مصادر محلية إن الشهيد هو الشاب ياسين حسن حمد من بلدة صيدا شمال طولكرم وأنه استشهد بعد اصابته بعيار ناري في الصدر خلال المواجهات بمحاذاة جدار الضم والتوسع غرب بلدة زيتا شمال المحافظة.

وأشارت الصحة الى ان 9 إصابات وصلت مستشفى طولكرم الحكومي (8 بالرصاص الحي بينها اصابة خطيرة بالصدر) واصابة جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.