الاحتلال يعتقل الشاب يوسف غنيم من بلدة الخضر جنوب بيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، شابا من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت، فجرا، الشاب يوسف نعيم غنيم (36 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه.

وأضافت، ان تلك القوات داهمت عددا من منازل المواطنين في البلدة، وفتشتها، واعتدت على قاطنيها، عرف منها: منزل محمد ربحي موسى.

كما نصبت قوات الاحتلال مكعبات اسمنتية على مدخل قرية الواحة شمال غرب بيت لحم، وكذلك في منطقة عقبة حسنة، المدخل الرئيس لقرى الريف الغربي.

(وفا)