محدّث| 12 شهيدا وأكثر من 50 جريحا جراء غارات الاحتلال وسط غزة

وطن: ارتقى 12 شهيدا وأصيب العشرات، فجر اليوم الأحد، جراء غارات الاحتلال العنيفة التي استهدفت منازل المواطنين غرب مدينة غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء جراء الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة، صباح اليوم الاحد، حيث وصل الى 12 شهيدا وأكثر من 50 مصابا.

وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة إلى أن معظم المصابين هم من الأطفال والنساء، مبيناً أن الأعداد مرشحة للزيادة جراء حجم الدمار.

وأَضاف أن طواقم الاسعاف والدفاع المدني تمكنت من انتشال 5 أطفال أحياء من تحت الركام، حيث أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي تقدم الرعاية الصحية لهم وحالتهم مستقرة.

وذكر القدرة، أن طواقم الاسعاف والدفاع المدني تقوم بأعمال البحث تحت الركام حتى الآن.

وكانت الطائرات الحربية استهدفت بدون سابق انذار بناية ومحال تجارية وشوارع غرب مدينة غزة.