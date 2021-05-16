نتنياهو: عمليات الجيش في غزة مستمرة ما دامت تقتضي الضرورة

وطن: أعلن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، استمرار عدوان على غزة، قائلا: عمليات الجيش في غزة مستمرة ما دامت تقتضي الضرورة، وأن حركة حماس ستستهدف "بكامل القوة".

وأكد نتنياهو في كلمة مساء السبت أن جيش الاحتلال "يوجه ضربات قوية وقاتلة للمنظمات الفلسطينية عن طريق البر والبحر والجو".

وأضاف: "تنتظرنا أيام ليست بالسهلة، وعلينا جميعا التوحد في مواجهة الإرهابيين والمخربين"، على حد زعمه.

وفي حديثه عن المواجهات في الداخل المحتل، قال نتنياهو إن "ما يجري خطير جدا".

وختم نتنياهو كلمته بتوجيه الشكر "للرئيس الأمريكي جو بايدن ولكثير من الدول التي دعمتنا في الدفاع عن أنفسنا".