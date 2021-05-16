استشهاد مواطن قرب مخيم الفوار جنوب الخليل

وطن: أعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد مواطن، مساء اليوم السبت، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص الحي صوب مركبة، على مثلث الفوار جنوب الخليل.

وذكرت مصادر أمنية وشهود عيان، أن جنود الاحتلال المتمركزين في البرج العسكري المقام على مثلث مخيم الفوار جنوب الخليل، أطلقوا الرصاص الحي بكثافة صوب مركبة فلسطينية، ما أدى الى استشهاد الشاب وجدي وليد جعافرة.

وكانت قوات الاحتلال قد احتجزت المصاب ومنعت طواقم الهلال الأحمر من تقديم الاسعافات اللازمة له، وتركته ينزف لفترة قبل ان تسمح للطواقم الطبية من الوصول اليه حيث فارق الحياة.

(وفا)