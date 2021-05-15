الاحتلال يمدد اعتقال الشيخ كمال خطيب حتى الخميس

وطن: مددت محكمة الاحتلال في مدينة حيفا مساء اليوم، السبت، اعتقال نائب رئيس الحركة الاسلامية في الداخل المحتل الشيخ كمال خطيب، لمدة 5 أيام حتى يوم الخميس القادم.

وعلم أن نيابة الاحتلال طلبت تمديد اعتقال الشيخ كمال خطيب لمدة 10 أيام.

وحسب أقوال المحامي الموكل بالدفاع عن خطيب، عمر خمايسي، فإن "الاتهامات تدور حول إشغال منصب إداري أو وظيفي بمنظمة ’إرهابية’، عضو في منظمة ’إرهابية’ وينفذ نشاطها، نشر تأييد وتشجيع لأفعال ’إرهابية’".

هذا، وتظاهر المئات أمام مبنى المحكمة نصرة للقدس والأقصى، ورددوا هتافات منددة بحملة الاعتقالات وأخرى مطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين.

(عرب 48)