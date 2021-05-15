هنية: المقاومة لا مطالب لها تتعلق بغزة بل عنوان صراعها مع العدو هو القدس والأقصى والشيخ جراح وحق العودة

وطن: أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية، السبت، أن "المقاومة لا مطالب لها تتعلق بغزة بل عنوان صراعها مع العدو هو القدس والأقصى والشيخ جراح وحق العودة".

وقال في كلمة له خلال وقفة تضامنية مع القدس وغزة في العاصمة القطرية الدوحة، حركة حماس حذرت الاحتلال الإسرائيلي مرارا وتكرارا بعدم المساس بالمسجد الأقصى.

وقال هنية: "حذرنا الاحتلال مرارا وتكرارا، ليس فقط بالكلام أو الحديث، حذرناه بالانتفاضة تلو الانتفاضة، وبالمقاومة المباركة".

وأضاف: " قلنا للاحتلال لا تلعبوا بالنار، إن المسجد الأقصى هو عقيدتنا وديننا ومفجر ثورتنا".

وأردف: "حذرنا الاحتلال وقلنا له ارفعوا يدكم الآثمة عن القدس والأقصى وحي الشيخ جراح، وأنا قلت يا نتنياهو لا تعلب بالنار".

وشدد هنية خلال كلمته على أن العبث بالقدس يفجر ال48 والضفة وغزة، ويفجر المنطقة كلها، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني انتفض، وانتفضت الأمة من أجل أن تحمي ميراث النبوة على أرض فلسطين، القدس والأقصى.

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي الذي سعى ومازال ليغير معالم القدس والأقصى، يقف أمام شعب جبار، الذين دخلوا بعشرات الأولوف وزحفوا من الضفة وال48 بصدورهم العارية ليدافعوا عن القدس وعن الأقصى.

يتبع..