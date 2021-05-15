أبو عبيدة: بأمر من الضيف يرفع حظر التجول عن "تل أبيب" لمدة ساعتين

وطن: قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنه "بأمر من قائد هيئة الأركان أبو خالد محمد الضيف يُرفع حظر التجول عن تل أبيب ومحيطها لمدة ساعتين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً، وبعد ذلك يعودوا للوقوف على رجلٍ واحدة".

وبعد ظهر اليوم عقب تدمير الاحتلال برج الجلاء الذي يضمن مكاتب صحفية في غزة، صرح أبو عبيدة قائلا: على سكان تل أبيب والمركز أن يقفوا على رجلٍ واحدة وينتظروا ردنا المزلزل.

وفي وقت سابق اليوم، قال أبو عبيدة "جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة بعون الله".