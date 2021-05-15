مصر تقدم مشروعا للهدنة | تجميد الاستيطان ووقف الهدم وإخلاء الاحياء الفلسطينية مقابل وقف صواريخ المقاومة



وطن: قدمت مصر مشروعا للهدنة لوقف التصعيد بين المقاومة والاحتلال يتضمن عددا من النقاط.

ونقلت قناة العربية عن مصادر أن مشروع الهدنة المصرية يتضمن تجميد الاستيطان دون شروط، ووقف عمليات إخلاء الأحياء الفلسطينية، ووقف عمليات هدم منازل الفلسطينيين، ووقف الاعتقالات العشوائية بحق الفلسطينيين.

كما تضمن المشروع وقف إطلاق البالونات الحارقة من غزة، والتعهد بعدم إطلاق صواريخ من غزة، ووضع موعد محدد لوقف إطلاق النار.

وأوضحت أن مصير الهدنة في غزة يتحدد خلال 72 ساعة، مؤكدة أن الفصائل الفلسطينية مستعدة للالتزام بأي هدنة ترعاها القاهرة وتضمن وقف الضربات على القطاع.

وارتفعت حصيلة شهداء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة إلى اكثر 140 شهيدًا، من بينهم 39 طفلاً و22 امرأة وأكثر من ألف جريح منذ بدء القصف.