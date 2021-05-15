بسبب الظروف الراهنة.. التربية: دوام اليومين القادمين سيكون عن بُعد
رام الله- وطن:أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدوام ليومي الأحد والاثنين؛ سيكون وفق نظام التعلم عن بُعد؛ نظرا للظروف الراهنة، وحرصا على التحقق من توافر متطلبات الأمان للطلبة والمعلمين في ضوء الاعتداءات المتواصلة للاحتلال ومستوطنيه على أبناء شعبنا.
وبينّت الوزارة أنها ستوعز لمديريات التربية والتعليم بإعداد خطة للدوام مع انتهاء اليومين؛ وبما يراعي خصوصية بعض المدارس خاصة تلك الواقعة في مناطق التماس وعلى الطرق الالتفافية، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها لحماية أطفال فلسطين وحقهم في الحياة والتعليم.
وأعربت االتربية عن أهمية تدخل المجتمع الدولي للجم الاحتلال الذي يواصل استهداف المدارس والطلبة وأبناء شعبنا في قطاع غزة؛ حيث يتواصل قصف مدارس حكومية وخاصة ومدارس وكالة الغوث؛ في مشهد معبّر عن الانتهاك الصارخ لكل الأعراف والمواثيق، والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، معتبرة أن استهداف المنشآت التعليمية والأطفال يندرج في إطار جرائم حرب.