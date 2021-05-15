بسبب الظروف الراهنة.. التربية: دوام اليومين القادمين سيكون عن بُعد

رام الله- وطن:أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدوام ليومي الأحد والاثنين؛ سيكون وفق نظام التعلم عن بُعد؛ نظرا للظروف الراهنة، وحرصا على التحقق من توافر متطلبات الأمان للطلبة والمعلمين في ضوء الاعتداءات المتواصلة للاحتلال ومستوطنيه على أبناء شعبنا.

وبينّت الوزارة أنها ستوعز لمديريات التربية والتعليم بإعداد خطة للدوام مع انتهاء اليومين؛ وبما يراعي خصوصية بعض المدارس خاصة تلك الواقعة في مناطق التماس وعلى الطرق الالتفافية، مطالبة المؤسسات الدولية والحقوقية بتحمل مسؤولياتها لحماية أطفال فلسطين وحقهم في الحياة والتعليم.

وأعربت االتربية عن أهمية تدخل المجتمع الدولي للجم الاحتلال الذي يواصل استهداف المدارس والطلبة وأبناء شعبنا في قطاع غزة؛ حيث يتواصل قصف مدارس حكومية وخاصة ومدارس وكالة الغوث؛ في مشهد معبّر عن الانتهاك الصارخ لكل الأعراف والمواثيق، والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، معتبرة أن استهداف المنشآت التعليمية والأطفال يندرج في إطار جرائم حرب.