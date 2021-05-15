خلال اتصاله بالرئيس عباس.. بايدن يؤكد معارضته للاستيطان وإخلاء الشيخ جراح

الرئيس يطالب بوقف فوري للعدوان على شعبنا الفلسطيني

وطن: تلقى الرئيس محمود عباس، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأميركي جوزيف بايدن، جرى خلاله بحث آخر التطورات والأحداث الجارية.

وأطلع الرئيس عباس، الرئيس الأميركي بايدن على الاعتداءات التي يتعرض لها شعبنا الفلسطيني في القدس وغزة والضفة الغربية من آلة الحرب الإسرائيلية التي تسببت في قتل المئات من أبناء شعبنا، وجرح الآلاف وتشريد آلاف العائلات من منازلهم التي تم تدميرها في غزة والضفة، وارهاب المستوطنين المتطرفين في القدس والضفة، والاعتداء على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، ومنعهم من الوصول إلى المسجد الاقصى وكنيسة القيامة ومحاولات سرقة أراضي أهلنا في الشيخ جراح.

وطالب الرئيس، الرئيس بايدن بتدخل الإدارة الأميركية لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية على أبناء شعبنا الفلسطيني في كل مكان.

وابلغ الرئيس عباس، الرئيس بايدن انه أجرى اتصالات واسعة، من أجل وقف العدوان الاسرائيلي على شعبنا والوصول الى التهدئة.

وأكد ، للرئيس بايدن، أن الأمن والاستقرار سيتحقق عندما ينتهي الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الرئيس، استعداد الجانب الفلسطيني للعمل مع اللجنة الرباعية الدولية، من أجل تحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية، والعمل مع الإدارة الأميركية لتعزيز العلاقات الثنائية وازالة أي معوقات تعترض طريقها.

ومن ناحية أخرى، أكد الرئيس عباس على أن الانتخابات سيتم إعادة تنظيمها بمجرد التزام "إسرائيل" بالاتفاقيات بشأن إجراءها في مدينة القدس.

بدوره، أكد الرئيس الأميركي بايدن، على ضرورة "تحقيق التهدئة وخفض العنف في المنطقة"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة الأميركية تبذل جهوداً مع الأطراف المعنية من أجل تحقيق هذا الهدف.

واكد بايدن، التزام الولايات المتحدة بحل الدولتين، وأهمية إعطاء أمل للشعب الفلسطيني في تحقيق السلام.

وشدد الرئيس الاميركي، على معارضة الإدارة الأميركية لأية إجراءات أحادية الجانب مثل الاستيطان، وأنها تعارض كذلك إجلاء الفلسطينيين من بيوتهم في الشيخ جراح و"القدس الشرقية"، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع القائم في الحرم الشريف.

كما أكد الرئيس بايدن على مواصلة ادارته تقديم المساعدات للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ووكالة الاونروا.