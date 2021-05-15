فيديو وصور | مظاهرات حاشدة في عدد من مدن وعواصم العالم

وطن: تظاهر مئات الآلاف في عدد من دول العالم، في ذكرى النكبة الـ73، وتضامنا مع غزة التي تتعرض لعدوان إسرائيلي وحشي، أدى لاستشهاد أكثر من 140 مواطنا وإصابة أكثر من ألف، وتدمير عشرات المباني والأبراج السكنية.

ونُظمت وسط العاصمة البريطانية "لندن" مظاهرة ضخمة تضامنا مع غزة، ورفع المشاركون فيها علم فلسطين ولافتات تضامنية مع غزة ورفضا للعدوان.

وقال أمين عام حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية د. مصطفى البرغوثي إن مائة ألف متظاهر شاركوا اليوم في لندن في تظاهرة تضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضا للعدوان الإسرائيلي.

وفي العاصمة الامريكية واشنطن، خرجت مظاهرة ضخمة، نددت بالعدوان، وطالبت بوقفه فورا، وتخللها رفع العلم الفلسطيني، واللافتات التي تنادي بحرية الشعب الفلسطيني.

ونظمت في الأردن تظاهرات بالقرب من الحدود في فلسطين لليوم الثاني على التوالي بذكرى النكبة، ونصرة لفلسطين.

وفي لبنان تداعت فعاليات لبنانية وفلسطينية لتظاهرة بالقرب من الحدود شمال فلسطين، بعد أحداث الجمعة شهدت ارتقاء شهيد برصاص الاحتلال، إلى جانب وقوع العديد من الجرحى.

وفي بغداد خرجت مظاهرة حاشدة وسط العاصمة العراقية، رفع خلالها العلم الفلسطيني، وهتفوا بنصرة فلسطين والقدس الشريف.

وخرجت مظاهرة ضخمة في سويسرا، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي على غزة، وطالبوا بالحرية لفلسطين.

كما خرجت مظاهرات حاشدة في عدة مدن المانية منها برلين تنديدا بالعدوان على غزة، رفعوا خلالها العلم الفلسطيني، وهتفوا بالحرية لفلسطين.

وفي إيطاليا شهدت عدة مدن تظاهرات حاشدة تنديدا بالعدوان على غزة، ونصرة للشعب الفلسطيني.

وخرج آلاف المتظاهرين في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم السبت، للمشاركة في مسيرة احتجاجا على عدوان الاحتلال. ولوح المتظاهرون بالأعلام الفلسطينية وهم يسيرون باتجاه ساحة بويرتا ديل سول بوسط مدريد، وهتفوا باللغة الإسبانية "هذه ليست حربا، هذه إبادة جماعية"، ورفع البعض لافتات كتب عليها "الولايات المتحدة دولة إرهابية" و"حياة المسلمين مهمة".

وفي فرنسا خرجت مظاهرة منددة بالعدوان، إلا أن السلطات الفرنسية قامت بقمعها ورشها بخراطيم المياه، بعدما أعلنت أمس حظر أي مظاهرة تخرج ضد العدوان الإسرائيلي.