كتب محمود الفطافطة: عشرة ملاحظات حول الصراع مع المحتل

بقلم: محمود الفطافطة

1. لقد أقام اليهود حججهم في اغتصاب أرض فلسطين وإنشاء كيانهم عليها، على ادعاءات دينية وتاريخية مختلقة. والغريب في أمر هذه الادعاءات أن اليهود يريدون من الآخرين أن يقتنعوا ويؤمنوا بها.... يبني اليهود ادعاءاتهم الدينية على ما ينقلونه من التوراة المحرفة من إعطاء الله سبحانه وتعالى هذه الأرض لسيدنا إبراهيم ونسله، كما يتسلحون بتراث أنبياء بني إسرائيل في الأرض المقدسة، وسعيهم لإسكان أتباعهم فيها، ومد نفوذهم عليها، غير أن الرؤية الإسلامية تنظر للأمر من زاوية مختلفة، متمثلة أن المسلمين يؤمنون أن اليهود حرفوا التوراة، وكذبوا أنبياءهم وقتلوا عدداً منهم، ولم يتبعوا هداهم. ومن هنا، فإن المسلمين يرون أنهم الاتباع الحقيقيون لهؤلاء الأنبياء، وأنهم ورثة رسالتهم في هذا الزمان وليس اليهود.

2. على مدى قرنٍ ونيف من الزمن، طرحت دول ومنظمات وأشخاص أكثر من ثمانين مشروعاً ومبادرة لتسوية القضية الفلسطينية أو تصفيتها، ولكن كل ذلك آل إلى الفشل، والسبب: أن هذه المبادرات لم تمنح صاحب الحق حقه، بل كانت مبادرات للتصفية لا مشاريع للحل والتسوية العادلة.

وعلى العكس من ذلك، فقد تعاطت هذه المبادرات مع المحتل وتحالفت معه في ظلمه بحق الشعب الفلسطيني... وما "صفقة القرن" ومسميات أخرى قد تلحقها ستذهب إلى الرفض والفشل والانهيار…فالعار والويل لكل من يساوم على قضية فلسطين وشعبها من غرب وعرب وعجم... لا يمكن أن تنجح أي مبادرة أو تسوية ظالمة في فلسطين… فهذه الأرض المقدسة والمباركة تلفظ كل ظالم ومحتل. إنها الأرض التي لا يُعمر فيها ظالم… إنها فلسطين: أرض المنشر والمحشر…أرض الأقصى والمسرى. أرض الرباط والطائفة المنصورة… إنها أرض الخلافة والأنبياء والشهداء ومهد الحضارات والديانات.

3. إن الوضع الذي يجب أن تكون عليه الحالة الفلسطينية، دوماً، هو المواجهة مع المحتل. فطالما هذا المستعمر مغتصب لأرضنا، ويقتل أهلنا، ويشرد شعبنا، فلا مناص لناإلا مواجهته بكافة أشكال المقاومة، وفي مقدمتها العمل العسكري؛ لما له من أثرٍ بالغٍ في ايلام هذا المحتل المجرم، والتسريع في نهايته.

4. في زمن المواجهة مع المستعمر لا يوجد لمفهوم الحيادية مكاناً في قاموس الصراع. فالحياد مع المحتل يمثل أعلى درجات الرذيلة. إن الحيادية تجسد موقف العاجز، وسلوك المتخاذل، علماًإن معظم الحروب والنزاعات، غالباً، ما تلتهم، في طريقها، مثل هؤلاء الاشقياء. إن أخطر أشكال الحيادية هي المنطلقة من جهة مسؤولة، أو إطار رسمي كان يتوجب عليه دعم المقاومة؛ تصريحاًأو تدخلاً. إن التقصير في هذا الدعم لا يمكن وصفه بالحيادية بقدر وصفه بالخيانة والتخاذل.

5. الحديث عن فلسطين من حيث قداستها ومباركتها وطهارتها يطول جداً، سيما تلك المتعلقة بالوصف الرباني والنبوي لها. فهذه الأرض التي باركها الله لا يمكن للمستعمر أن يعمر فيها تأكيداً لقول الرسول عليه السلام. فأكثر من ثلاثينغازياً ساقتهمأقدارهمإلى أرضنا المقدسة لُيدفنوا فيها، أو يُهانوا أو يرحلوا عنها. وما الاحتلال الصهيوني استثناءً في ذلك.

6. هناك عوامل وأركان رئيسة لا يمكن لشعبنا، من دونها،أن يُضعف الاحتلال ويهزمه. هذه العوامل تتمثل في ( ترتيب وتصليب الوحدة الداخلية، معرفة طبيعة المحتل، توسيع وتجذير العلاقة مع الدول والقوى المساندة والداعمة للمقاومة، التوافق على استراتيجية تقوم على قاعدة:الأرض محتلة والمواجهة واجبة، المقاطعة بكافة أشكالها مع الاحتلال ومؤسساته المختلفة، ملاحقة العملاء؛ باعتبارهم صورة أخرى للعدو، العمل الجاد على تخليق كل ما يتصل بتحقيق التنمية الوطنيةوالاقتصاد المقاوم، بلورة رؤية واضحة ومحددة، إعلاميا وثقافيا،تقوم على تسويق الرواية الفلسطينية خارجياً، المراجعة الدقيقة والتقييم الموضوعي والبناء للقضاياالوطنية والصراع مع الاحتلال).

7. إن الصراع مع هذا الاحتلال القوي والبشع، المدعوم بكافة الإمكانيات، غربياً وعربياً، للأسف، يحتاج إلى دراية تفصيلية، وإرادة صلبة، وإدارة حكيمة، وصبر متواصل، ومتابعة حثيثة، وتقييم دائم، واشتباك موجع، وتنسيق فعال، وتحالف سري، ودعاية مدروسة.

8. إن الإسلام ينبغي أن يكون هو القاعدة التي يستند إليها مشروع التحرير، وتدمير المشروع الصهيوني؛ لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بنصر عباده الصادقين، ولأن الإسلام هو عقيدة الأمة، وبه خيرها وفلاحها، ولأنه الأقدر على تعبئة الجماهير وحشد طاقاتها، ولأن تجارب التاريخ " سواء في فتح القدس أو تحريرها من الصليبين والتتار" أثبتت نجاح الحل الإسلامي، كما أثبت تاريخنا الحديث والمعاصر فشل الأيديولوجيات الأخرى... إن المستقبل للإسلام، فلا ينبغي أن نيأس أبدا ولا ينبغي أن نقنط أبدا. علينا أن نعمل للإسلام، كما نعمل بالإسلام. الإسلام هو مصدر القوة والعزة والاستقرار والطمأنينة والعدل. هو دين التفاؤل والأمل والرقي والتقدم. علينا أن نكون أهلا لهذا الدين العظيم ولسنة نبيه الكريم. كلما اقتربنا من الدين وإليه كلما اقترب النصر منا والينا… وكلما طبقنا شرع الله في حياتنا كلما زدنا سعادة وتفاؤلا وقوة وتمكينا. لا مكان للإحباط في دين الإسلام، ولا مكان للعجز في نفوس المسلمين. إنه صراع الإرادات بين النفوس المترعة بنار الشيطان والنفوس الساكنة في ينبوع الخير والإيمان. وهنا نذكر بعض الأقوال: (يمكن للإنسان أن يعيش بلا بصر ولكنه لا يمكن أن يعيش بلا أمل. (لولا الأمل في الغد لما عاش المظلوم حتى اليوم). (إذا فقدت مالك فقد ضاع منك شيء له قيمة، وإذا فقدت شرفك فقد ضاع منك شيء لا يقدر بقيمة، وإذا فقدت الأمل فقد ضاع منك كل شيء). (أكبر القتلة قاتل الأمل).

9. إن شعبنا متيقن من نصر الله، ومن اقتلاع المشروع الصهيوني مهما طال الزمن، فهذا وعد الله سبحانه وتعالى في فواتح سورة الإسراء (فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا)… كذلك، هناك بشرى نبينا محمد عليه السلام الذي يقول (لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَاتِلَ الْمُسْلِمُونَ الْيَهُودَ فَيَقْتُلُهُمْ الْمُسْلِمُونَ حَتَّى يَخْتَبِئَ الْيَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشَّجَرِ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوْ الشَّجَرُ يَا مُسْلِمُ يَا عَبْدَ اللَّهِ هَذَا يَهُودِيٌّ خَلْفِي فَتَعَالَ فَاقْتُلْهُ إِلَّا الْغَرْقَدَ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرِ الْيَهُودِ).وإذا كان اليهود يكثرون من زراعة شجر الغرقد، فالأولى بنا جميعاً عربا ومسلمين أن نتيقن من قول ربنا وبشرى رسولنا، وأن نشمر عن ساعد الجد، إعداداً لذلك اليوم الذي لا بد أنه قادم وقريبا إن شاء الله... علينا أن نكون أهلاً لفلسطين وقضيتها حتى نكون مؤهلين للانتماء لها. علينا أن نتعرف جيدا على تاريخنا وقضيتنا؛ لندحض خرافات وأساطير الحركة الصهيونية وربيبتها إسرائيل… علينا أن ندافع عن أرضنا كما ندافع عن أنفسنا… فلا كرامة لإنسان إلا في وطنه، ولا وطن لنا إلا فلسطين… وما المحتل إلا طارئ فيها، وزواله قريب إن شاء الله (أتى أمر الله فلا تستعجلوه… وتلك الأيام نداولها بين الناس… ترونه بعيدا ونراه قريبا) فعلينا بالانتماء والوحدة والمقاومة من أجل تحرير أرضنا المباركة والمقدسة؛ فلسطين حتى نكون فيها أحراراً وأسياداً..

لا مساومة مع المحتل، بل مقاومته والتصدي له… لا مناص للاحتلال إلا الرحيل عن أرضنا أو الاندثار في باطنها مثلما جرى مع كل المستعمرين والغزاة الذين جاؤوا من أقاصي الدنيا ليعيثوا دماراً وهلاكاً بأرض فلسطين وشعبها. فماذا كان مصير كل من الروم والإغريق والفرس والصليبيين والتتار ونابليون والإنكليز والكثير مما سواهم. لقد كان مصيرهم الهزيمة في أرض فلسطين إما فراراً وإما هزيمة وقتلاً وعاراً. إن الحل الوحيد لقضية فلسطين يكمن في زوال الاحتلال عن كامل تراب أرضنا من النهر إلى النهر… لا مقايضة على الحق، ولا نسيان للحق.

10.الكل يتساءل، ما العمل؟ إن العمل للخروج مما نحن فيه هو الالتزام بالدواء الرباني… إنه القرآن. فالله يخبرنا أنه أنزل دواءً يُقوم به المعوج من السلوك والتصورات والأفكار… دواءٌ يشفي القلوب ويزكي النفوس ويدفع للاستقامة. (إِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ). إنه الوصفة الإلهية لعلاج أمراض الأمة (قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ).

ومما يزيدنا يقينا في قدرة القرآن على تغييرنا وإعادة صياغتنا وتشكيلنا لنكون من خلاله قوماً صالحين وأقوياء أن هناك قوماً استخدموه، وأحسنوا التعامل معه، ليجعل منهم أمة جديدة تقود الأمم في غضون سنوات معدودات. إنهم جيل الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا قبل إسلامهم أمة غريبة تغرق في الجاهلية وإراقة الدماء، لا يقيم لها الآخرون وزنا.

إنه القرآن الذي يقيناً سيعيد لنا الأقصى وفلسطين. سيعيد لنا العزة والمجد، وسينقلنا من ذيل الأمم إلى مقدمتها مرة أخرى لو أحسنا التعامل معه وأعدنا تشغيل مصنعه، وتفعيل معجزته. ولنعلم جميعا بأن الجيل الموعود بالنصر والتمكين لا يمكن أن يتخرج إلا من مدرسة القرآن كما حدث مع الجيل الأول... المطلوب إذن، هو قوة دافعة تنطلق بها رحلتنا في العودة إلى الله من خلال القرآن.