زمن الانتصار على كل شيء.. ذكرى بداية انتهاء النكبة

كتب: سامر عنبتاوي

إهداء الى الشهيدة رزان النجار و والداتها المناضلة صابرين النجار

بداية و قبل كل شيء نحن انتصرنا على ما أصابنا خلال الفترة السابقة، ففي أيام دحرنا الإحباط واليأس، وحولنا سلاح كي الوعي من عقولنا لصدور الأعداء، انتصرنا على الخوف من المستقبل فقد بانت بشائره، ليس المهم متى، المهم أننا وضعنا أرجلنا على بداية الطريق بعد أن تهنا بين الطرقات، صحونا على أذان الأقصى، فقامت فلسطين بالصلاة في وقت واحد، تحسسنا أرجلنا فوجدناها قادرة على الوقوف و السير بثبات بعد أن ظنناها مشلولة، فحصنا أعيننا فاكتشفنا أنها تستطيع رؤية ما لم نكن نراه، فحصنا أذاننا فإذا بها تسمع نداء القدس بوضوح وجلاء، فحصنا أحاسيسنا اللمسية فوجدنا أنها تبلدت عندما لبسنا قفازات التحول في غير وقته والتبدل في غير زمنه والآن تعود وبقوة عندما بدأنا بقلع القفازات، فحصنا أنوفنا فإذا بها تشتم حجم الترهل و الفساد، وجدناها قادرة على الارتفاع سموا، فحصنا حناجرنا فإذا بها تصدح بقوة وعزة الله أكبر حي على الفلاح، فحصنا عقولنا فاكتشفنا أنا قادرة على الاختيار، فاخترنا الانتصار على كل شيء أعاق مسيرتنا.

و هم اكتشفوا أيضا، اكتشفوا أنه بعد ٧٣ عاما من الحكم لم يستطيعوا طمس الهوية الوطنية لفلسطينيو الداخل و لم يقدروا على أن يبعدوهم عن انتمائهم القومي، لأنهم ببساطة ظلمة مغتصبين، و لأن أهلنا في الداخل ببساطة وطنيين أصيلين، فاكتشفوا أن مشروعهم يفشل، اكتشفوا أن بيت المقدس لها أبناء أحرار أوفياء صلبين مبدأيين، وكانوا يعتقدون أنهم تاهوا في حياة الترف في العاصمة المزعومة لكيانهم، اكتشفوا أن غزة هاشم و بعد حصار أربعة عشر عاما و محاولات الفصل عن الضفة، اكتشفوا أن غزة لم تعش لنفسها و لم تنكفيء على مصالحها، بل كانت ذخرا كامنا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، و اكتشفوا أن الضفة تجتمع في يوم واحد إذا ما اشتد الكرب، و اكتشفوا أن الشتات و العمق الشعبي العربي ليس بعيدا عن حدودهم المزعومة و سلكهم الشائك، و اكتشفوا أيضا أن كل حملات التطبيع مع الحكومات العربية حبر على ورق تلفظها الشعوب في يوم و ليلة، اكتشفوا و اكتشفنا و بدأ النزال بتغيير واضح في الاستراتيجيات و موازين القوى المعتلة و التي بدأ تعديلها لصالح شعبنا .

قد لا تقود هذه المعركة للنصر و التحرير الشامل، لكنها بالتأكيد أول الطريق الثابت نحوهما، فعلينا أن نعلم أن المواجهة طويلة و أن ما فعلناه الآن هو بداية تصحيح المسار، و قد تقف هذه المواجهة عند حد، المهم ماذا سنفعل في اليوم التالي، ما يجب أن يفعل هو أن لا نصاب بالإحباط ثانية، فقد وضعنا الأصبع على الجرح و عملية التصحيح بدأت فلا عودة لأدوات و أساليب و شخوص الماضي، فأوان التغيير الشامل أزف، و الأمور بدأت بالعودة إلى نصابها، و كما توحدنا في المعاناة الآن نتوحد في الإعداد و المواجهة في كل أماكن تواجدنا، و الدرب لا يزال طويلا فنحن نتعامل مع احتلال إحلالي مسلح بترسانات مدمرة، لكننا نعي اليوم مواطن ضعفه و مواطن قوتنا، و أصبحنا أقرب لتحقيق أهدافنا، المهم أن نستغل كل الطاقات التي تفجرت، و كذلك الشراكة التامة بين كل الجغرافيا والكونات، قدس وضفة و غزة و داخل و شتات، في تنسيق كافة المواقف و التحركات .

النصر الأول تحقق، و هو الطريق للنصر على كل شيء وذلك ليس بعيدا، كانت تسمى فلسطين، عادت لتسمى فلسطين و ستبقى فلسطين، فلنستمر في الانتصار فزمن الخنوع والهزائم قد ولى و ما النصر إلا صبر ساعة، فتحية كل التحية لهذا الشعب الأصيل أينما وجد، و رغم الخسائر البشرية و المادية ففجر الحرية أصبح أقرب.

"إن كنتم تألمون فإنهم يألمون كما تألمون ، و ترجون من الله ما لا يرجون"