إصابتان بالرصاص الحي وأكثر من 30 حالة اختناق خلال مواجهات على حاجز حوارة جنوب نابلس

نابلس- وطن: أصيب مواطنين اثنين، اليوم السبت، بالرصاص الحي، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، على حاجز حوارة العسكري جنوب نابلس.

وافاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس احمد جبريل بأن طواقم الهلال نقلت إصابتين بالرصاص الحي بمنطقة القدم إلى مستشفى رفيديا الحكومي، وجرى علاج 30 آخرين ميدانيا، إثر إصابتهم بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال على الحاجز.

المصدر: وفا