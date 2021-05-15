بينهم مسنة "80 عاما".. إصابات بالاختناق خلال مواجهات جنوب نابلس

وطن: أصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بيتا واوصرين جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالاختناق بالغاز المسيل للدموع بينهم مسنة (80 عاما)، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في قرية اوصرين، وجرى اسعافهم ميدانيا.

وفي بلدة بيتا، أوضح نائب رئيس البلدية موسى حمايل، أن مواجهات خفيفة اندلعت في جبل صبيح الذي أقام عليه المستوطنون بؤرة استيطانية قبل أسبوع، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بالاختناق، وجرى اسعافهم ميدانيا.

المصدر: وفا