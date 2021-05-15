العدوان على غزة | 140 شهيدا بينهم 61 طفلا وسيدة

وطن: ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزّة المُحاصَر، اليوم السبت، إلى 140 شهيدا، بينهم 39 طفلا و22 سيدة، منذ الإثنين الماضي، فيما تجاوزت الإصابات الألف، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع.

وتجدّدت قصف الاحتلال على قطاع غزّة، صباح اليوم السبت، حيث دمر برج الجلاء في غزة والذي يضم عددا من المكاتب الصحفية والإعلامية، كما استهدف الاحتلال بغاراته مجمّعًا أمنيا غرب مدينة غزة، فيما استهدفت غارة شققا سكنية في بناية بحيّ "تل الهوى" جنوبي مدينة غزة، وحذّرت شركة كهرباء غزّة من انهيار القطاعات الحيويّة إثر تعطُّل خطوط كهرباء رئيسية.

وأطلقت المقاومة رشقات متتالية من الصواريخ توزعت على مستوطنات غلاف غزة، والمدن الرئيسية منها تل أبيب ومنطقة وسط الأراضي المحتلة عام 1948، أدى لمقتل مستوطن واصابة نحو 47 أخرين وتضرر وتدمير عدد من مباني المستوطنين.

وتوعدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي برد مزلزل على جريمة تدمير برج الجلاء وسط مدينة غزة.

وكتب الناطق باسم القسام "أبو عبيدة" تغريدة عبر حسابه بتطبيق "تليجرام": "بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب أن يقفوا على رجل واحدة وينتظروا ردنا المزلزل".