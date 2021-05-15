غنام تزور الجرحى الذين يتلقون العلاج في مشافي رام الله والبيرة

رام الله- وطن: أكدت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام على أن شعبنا الأبي ثابت موحد يواجه جرائم الاحتلال ببسالة على امتداد أرضنا الفلسطينية، وهذه الملاحم البطولية التي يسطرها الشعب الفلسطيني تؤكد أننا لن نرضخ لاعتداءات الاحتلال وسياسة الأمر الواقع.

وأشارت غنام، إلى أن جرائم الطائرات وآلة الحرب الاحتلالية بحق الأطفال والمواطنين العزل بقطاع غزة والضفة الغربية، وجرائم المستوطنين وشرطة الاحتلال بحق فلسطيني ال٤٨، وسياسة التهويد والتهجير والاستيطان في الشيخ جراح والمسجد الاقصى بالقدس العاصمة، لا تزيد شعبنا إلا إصرارا على المواجهة والتحدي حتى نيل كافة حقوقنا الوطنية.

جاءت تصريحات غنام خلال زيارتها للجرحى الذين أصيبوا برصاص الاحتلال خلال مشاركتهم بمسيرات الإسناد لشعبنا في قطاع غزة والقدس وما زالوا يتلقون العلاج بمشافي محافظة رام الله والبيرة .

وبينت غنام، ان طبيعة وعدد الإصابات برصاص الاحتلال الحي، والتي تركزت في الأجزاء العلوية من اجساد المصابين الذين تمت زيارتهم، تؤكد اتخاذ الاحتلال قرارا عسكريا بإلحاق ضرر بالغ في أجساد ابناء شعبنا وقتلهم، في محاولة فاشلة منه لكسر اردتنا.

وشددت غنام على أن كل هذه البطولة التي يخوضها أبناء شعبنا في الضفة الغربية وغزة والقدس وداخل اراضي ال٤٨ تأتي بالتزامن مع ذكرى النكبة ال٧٣ لتؤكد للاحتلال والعالم أن هذا الشعب صاحب حق لم ولن ينسى أرضه وحقوقه بالعودة وتقرير المصير، وان القدس خط احمر وستبقى عاصمة شعبنا الأبدية، وسنذود عنها بكافة أشكال المقاومة الشعبية وغيرها.

ووجهت غنام التحية لكافة أبناء شعبنا في جميع أماكن تواجده الذي يواجه غطرسة الاحتلال بصمود وإصرار وكرامة، متمنية الشفاء العاجل لكافة الجرحى الابطال واغناملرحمة للشهداء الابرار والحرية القريبة لأسرانا البواسل واسيراتنا الماجدات .