أنظمة المعلومات الفلسطينية"بيتا" يدين إستهداف الاحتلال لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غزة

رام الله- وطن: أدان اتحاد شركات أنظمة المعلومات الفلسطينية "بيتا" إستمرار الاحتلال الاسرائيلي بجرائم القتل والاستهداف المباشر لمنازل المواطنين في محافظات غزة، واستهداف المؤسسات والقطاعات الخدماتية بما في ذلك قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مشدداً على أن ذلك يندرج ضمن جرائم الحرب التي تمارسها إسرائيل بحق أبناء شعبنا في كل مكان وخاصة في غزة.

وقال الاتحاد في بيانه "إن القصف الاسرائيلي العشوائي والمتواصل على قطاع غزة وقتل الاطفال والنساء والشيوخ يشكل جرائم حرب تستدعي إلى تحرك دولي عاجل لوقف هذه الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.

وأضاف في بيانه اأن القصف أيضاً طال القطاعات الحيوية والخدماتية، وهو ما يشكل انتهاكات للقوانين الدولية بهذا الخصوص، لأن قطاع الخدمات وخاصة الاتصالات يصبح أولوية قصوى في أوقات الحروب والازمات، ومن شأنه أن يساهم في إنقاذ المدنيين، مطالباً الاتحاد الدولي للإتصالات بتحرك على أعلى المستويات لوقف هذه الجرائم واتخاذ الاجراءات القانونية الفورية لوقفها واانتزاع تعهدات إسرائيلية بعدم استهدافها مستقبلا.

وتابع قائلاً "إن الاحتلال الاسرائيلي يستهدف قطاع الاتصالات الفلسطيني بشكل متواصل ولكن وتيرة الاستهداف تزداد خلال الحروب وتصبح بشكل مباشر، بسبب انحياز هذا القطاع لعدالة قضية شعبه، مشدداً على أن مثل هذه الاعتداءات لن تسلخ هذا القطاع والشركات العامله فيه عن شعبها الفلسطيني، بل ستعزز علاقات جميع مكونات شعبنا للبقاء والصمود بصوت واحد موحد ضد المحتل.

واستطرد الاتحاد"بيتا" بالقول "إن شراسة العدوان الاخير على قطاع غزة، إنما تجري بغطاء دولي، بعد فشل مجلس الامن بعقد جلسة طارئة لوقف التصعيد، إلى جانب هذا الصمت الدولي والاقليمي، الذي شكل ضوءً أخضراً بمواصلة قتل وتشريد الفلسطينيين.

وأثنى "بيتا" على جهود طواقم شركات ومزودي خدمات الاتصالات الفلسطينية المتواصلة حتى خلال العدوان من أجل ضمان إستمرار تقديم الخدمة لأبناء شعبنا في قطاع غزة، لأنها تدرك أهمية توفير هذه الخدمات ومساهمتها في إنقاذ الأرواح وسرعة تقديم الخدمات الاسعافية للمصابين والجرحى، معتبراً أنهم "جنود مجهولين" يستمدون قداسة عملهم من خلال توفير خدمة الاتصالات التي تساهم بشكل مباشر في حماية ارواح المواطنين.

وختم "بيتا" بيانه بمطالبة مؤسسات حقوق الانسان والمؤسسات الدولية بأن لا تألو جهداً بتوثيق جرائم إسرائيل وملاحقتها في المحافل الدولية وعدم الاستمرار بمعاملتها وكأنها خارج اطار الشريعة الدولية ورفع الغطاء عنها.



