نقابة الصحفيين تضع مقرها في غزة تحت تصرف وسائل الاعلام المتضررة من القصف

رام الله- وطن: أعلنت نقابة الصحفيين عن وضع مقرها ومقدراتها في غزة تحت تصرف وسائل الاعلام والمكاتب الصحفية التي دمرت أو تضررت جراء القصف الاحتلالي الاجرامي للبنايات والابراج التي تضم مقار وسائل الاعلام والمكاتب الصحفية.

واستنكرت النقابة جريمة الاحتلال الجديدة التي استهدف برج الجلاء في مدينة غزة، والذي يضم عدداً من وسائل الاعلام والمكاتب الصحفية الفلسطينية والعربية والدولية، واعتبرته استكمالاً لمسلسل جرائم الحرب مكتملة الاركان التي تستهدف اخضاع الفلسطينيين واسكات الاصوات الحرة التي تفضح وتعري الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين في غزة وفي كل الاراضي الفلسطينية المحتلة.

واستهجنت النقابة الصمت الدولي والردود الخجولة، خاصة من الامم المتحدة، وتقاعسها عن توفير الحماية للصحفيين ووسائل الاعلام، رغم ان اجرام الاحتلال طال مقار للأمم المتحدة ذاتها، وجددت النقابة مطالبتها للجهات الضامنة لحرية العمل الصحفي، ومنظمة الصليب الأحمر، بتوفير الحماية الميدانية العاجلة للصحفيين ووسائل الاعلام، والى تفعيل قرار مجلس الامن 2222 والزام الاحتلال بتفيذه واحترامه.

وأكدت النقابة على ضرورة تكاتف الصحفيين واسناد بعضهم بعضاً، والبحث عن بدائل عملية لكل مكتب يتم استهدافه، حتى يبقى الصوت الفلسطيني صادحاً في هذه المواجهة المفتوحة التي يستهدف فيها الاحتلال كل ما هو فلسطيني على امتداد فلسطين التاريخية.