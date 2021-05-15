بعد تدمير برج الجلاء | أبو عبيدة يتوعد: انتظروا ردنا المزلزل في تل أبيب

وطن: توعدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء يوم السبت، الاحتلال الإسرائيلي برد مزلزل على جريمة تدمير برج الجلاء وسط مدينة غزة.

وكتب "أبو عبيدة" تغريدة عبر حسابه بتطبيق "تليجرام": "بعد قصف البرج المدني في غزة، على سكان تل أبيب أن يقفوا على رجل واحدة وينتظروا ردنا المزلزل".

ودمرت طائرات الاحتلال الحربية بعد ظهر اليوم السبت، برج الجلاء في حي الرمال بمدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال البرج بسبعة صواريخ ما أدى لتدميره وانهياره بالكامل، وإلحاق أضرار بأبنية ومنازل ومكاتب اتصالات مجاورة له.

ويضم برج الجلاء 12 طابقًا، تضم بداخلها مكاتب إعلامية تابعة لوسائل إعلام عربية وعالمية.