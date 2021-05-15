وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم السبت، تسجيل 8 وفيات و114 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1062 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية في الضفة وغزة.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 96.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طولكرم 20، نابلس 19، طوباس 2، جنين 7، الخليل 1، بيت لحم 3، رام الله والبيرة 7، قلقيلية 1، سلفيت 0، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 0"، قطاع غزة 54.

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طولكرم 0، نابلس 70، طوباس 2، جنين 25، الخليل 41، بيت لحم 13، رام الله والبيرة 0، قلقيلية 0، سلفيت 17، ضواحي القدس 0، أريحا والأغوار 1"، قطاع غزة 883.

وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية: " طولكرم 1، جنين 1، سلفيت 1، الخليل 2"، وتم تسجيل 3 وفيات في قطاع غزة.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 65 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة الغربية 124 مريضاً.

وفيما يخص المواطنين الذين تلقوا الطعومات المضادة لفيروس كورونا، فقد بلغ عددهم الإجمالي في الضفة الغربية وقطاع غزة 271,607 بينهم 195,207 تلقوا الجرعتين من اللقاح.