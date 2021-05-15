تشييع جثمان الشهيد نزار أبو زينة في مخيم طولكرم

وطن: شيعت جماهير محافظة طولكرم، اليوم السبت، جثمان الشهيد نزار رياض معروف أبو زينة (22 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة الشهداء بضاحية ذنابة شرق طولكرم.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بمشاركة جموع غفيرة من أبناء المدينة وضاحية شويكة ومخيم طولكرم والفعاليات الوطنية وفصائل العمل الوطني، الذين رفعوا جثمانه على الأكتاف وقد لف بالعلم الفلسطيني، مرددين التكبيرات والهتافات الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.

وبعد إلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، تمت الصلاة على جثمانه في مسجد السلام في المخيم.

وكان الشهيد أبو زينة استشهد مساء أمس الجمعة متأثرا بجروحه بعد إصابته بعيار ناري في الصدر، أطلقها عليه جنود الاحتلال في المواجهات التي جرت بمحاذاة جدار الفصل العنصري غرب ضاحية شويكة شمال طولكرم.