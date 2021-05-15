تشييع جثامين شهداء مجزرة الشاطئ غرب غزة

وطن: شيّعت جماهير شعبنا في مدينة غزة، اليوم السبت، جثامين شهداء المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال فجرا في حق عائلتي أبو حطب والحديدي في مخيم الشاطئ غرب المدينة، وراح ضحيتها عشرة شهداء جميعهم من الأطفال والنساء.

وانطلق موكب التشييع من مجمع الشفاء الطبي غرب المدينة بعد أداء صلاة الجنازة على جثامينهم الطاهرة، وإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليهم من قبل ذويهم ومحبيهم قبل أن يتم مواراتهم الثرى في مقبرة المدينة وسط صيحات الغضب والتنديد بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال في حق أبناء شعبنا.

وكانت طائرات الاحتلال استهدفت فجر اليوم بعدة صواريخ ودون سابق إنذار منزلا مأهولا بالسكان ومكوّن من ثلاثة طوابق، ما أدى إلى استشهاد عشرة مواطنين جميعهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى دمار كبير لحق بالمنازل المحيطة بالمنزل المستهدف.