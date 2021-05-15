الخليل: مقتل مواطن خلال شجار وقع مساء الجمعة والشرطة تقبض على المشتبه به

وطن: قتل مواطن يبلغ من العمر 40 عاما نتيجة تعرضه لإطلاق نار خلال شجار وقع مساء امس بمدينة الخليل.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات بأن المواطن المغدور وصل مساء أمس إلى المستشفى الاهلي مصاباً بعيار ناري في الرأس نتيجة شجار وقع بين مجموعة من الأشخاص ووصفت جراحه في حينها بالخطيرة.

وأضاف ارزيقات بأن الأطباء أعلنوا عن وفاة المصاب صباح اليوم ، فيما تم إبلاغ النيابة العامة والتي باشرت اجراءات التحقيق وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على المشتبه به بإطلاق النار.