الشعبية: جرائم الاحتلال تعكس مدى التخبط الذي يعيشه وعلى القيادة الارتقاء لمستوى ما يحدث

وطن: وصفت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين المجزرة الصهيونية الجديدة البشعة التي اُرتكبت فجر اليوم السبت في مخيم الشاطئ والتي كان ضحيتها عائلة بأكملها من "عائلة أبو حطب" والمجازر الأخرى التي استهدفت عائلات بأكملها مثل عائلات " الطناني والمدهون وأمن والحديدي" وغيرها من العائلات، بجريمة حرب مكتملة الأركان، مؤكدة أن العدو الصهيوني سيدفع ثمناً باهظاً لارتكابه هذه الجرائم المستمرة.

وأكدت الجبهة، في بيان لها، أن "العدو الصهيوني بارتكابه هذه المجازر والتي تتزامن مع ذكرى النكبة أضاف جريمة جديدة إلى سجله الإجرامي الإرهابي وسلسلة الجرائم اليومية التي يقترفها بحق شعبنا على امتداد الوطن المحتل في غزة والضفة والداخل المحتل وضد المتظاهرين على الحدود مع فلسطين المحتلة، في محاولة يائسة وفاشلة لإجهاض انتفاضة شعبنا ومقاومته الباسلة".

وأكدت الجبهة أن استمرار هذه الجرائم يعكس مدى التخبط والجزع الذي يعيشه، وقوة الضربات الموجة التي تكيلها المقاومة لقواته المجرمة الجبانة، وهو يبحث عن نصر وهمي زائف يهرب به من جحيم المعركة عبر استهدافه الجبان لبيوت المدنيين الآمنين.

وانتقدت ردود القيادة في التعامل مع الأحداث، واصفة بأنها لم ترتقِ حتى الآن لمستوى الجرائم الصهيونية، واقتصرت فقط على التصريحات الإعلامية والدعوات والمطالبات القولية لا الفعلية، وتتهرب من استحقاق تشكيل قيادة موحدة لشعبنا لإدارة الاشتباك المفتوح مع الاحتلال، مشددةً ان شعبنا اليوم سيتجاوز أي قيادة لا تكن على قدر المسؤولية أمام هذا المشهد الدامي المُكللّ بتضحيات شعبنا وبطولات المقاومة.

وأشادت الجبهة بالدور البطولي لطواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية منذ بداية العدوان، وأيضاً بالدور الهام الذي تقوم به الطواقم الإعلامية المختلفة في تغطية الأحداث رغم ما تعرضوا له من استهداف وقصف وتدمير مقراتهم الإعلامية، داعيةً إياهم للاستمرار في نقل الصورة الجارية الآن في القطاع إلى العالم أجمع ليرى حجم الجرائم البشعة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق أبناء شعبنا.

واعتبرت الجبهة أن المجازر الصهيونية التي تُرتكب ما كانت لتحصل لولا المواقف والقرارات الدولية المتواطئة خاصة الامريكية والأوروبية الداعمة للاحتلال، واستمرار الصمت الإقليمي والدولي والعربي الرسمي على هذه الجرائم، والتي تؤكد شراكتهم جميعاً في المسؤولية عن هذه الجرائم.

ودعت الجبهة جماهير شعبنا إلى المشاركة الواسعة في أعراس الشهداء وخصوصاً في الضفة لتكن محطة نضالية لتوسيع دوائر الاشتباك مع العدو في عموم الضفة.

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدةً في مناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لنكبة شعبنا التي تحل اليوم، والذكرى الثالثة للمجزرة التي ارتكبها العدو الصهيوني في مسيرات العودة، بأن مسيرة شعبنا المظفرة نحو التحرير والعودة أصبحت الآن أكثر وضوحاً وقرباً وترسيخاً بحقيقة وجوهر الصراع ومعركة الوجود التي يخوضها شعبنا التي ستتوج بدحر الكيان، ما يستوجب المزيد من التلاحم والوحدة، واستمرار المقاومة في ضرب هذا الكيان الهش.