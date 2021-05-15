عدوان الاحتلال يطال حرم جامعة القدس (أبو ديس) ويأتي على مبنى الكافتيريا المركزية

وطن: اندلعت نيران كثيفة، فجر السبت، في مبنى الكافتيريا المركزية في حرم جامعة القدس الرئيس في بلدة ابو ديس، وذلك نتيجة إقدام دورية عسكرية تابعة لقوات الاحتلال بإلقاء عدد كبير من قنابل الغاز والصوت تجاه الحرم الجامعي، اشعلت الأشجار الحرجية المتاخمة للمبنى، مما ادى الى انتقال الحريق الى المبنى وتسببت باشتعاله بالكامل وانهياره.

هذا وقد هرعت الى المكان طواقم من الدفاع المدني الفلسطيني ومئات الشبان من بلدة ابو ديس والبلدات المجاورة للمساعدة في اخماد الحريق، والذين تمكنوا بعد جهد جهيد من احتواء الحريق ومنع امتداده الى اجزاء اخرى من الحرم الجامعي.

ويجدر الذكر انه قد تم تشييد هذا المبنى عام 2018، ويتألف من طابقين، ويتسع لمئات الزوار، ويتكون غلافه الخارجي من الخشب، وذلك لينسجم مظهره الخارجي مع الغابة الحرجية التي تحيط المبنى.

وحملت جامعة القدس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء التي اوقعتها في ثاني ايام عيد الفطر المبارك، وطالت حرم الجامعة التي تحمل اسم عاصمة فلسطين.

وأكدت الجامعة أن هذه الممارسات لن تحيدها عن التمسك بإداء رسالتها السامية بتوفير التعليم العالي النوعي للآلاف من ابناء شعبنا الصامد، والاستمرار بالعمل بالمستوى الذي تستحقه القدس الذي تحمل الجامعة اسمها وتعمل منها ولأجلها.

وأضاف أن هذه الجريمة لا تُذكر اذا ما قورنت بما يتعرض اليه شعبنا في القدس وقطاع غزة والمدن والقرى في الضفة الغربية الداخل، والتي تشهد استباحة الاحتلال لأرواح ابناء شعبنا من نساء واطفال ومدنيين عُزل، وما يتعرض اليه من ويلات، وليشكل هذا الاعتداء على الجامعة حلقة صغيرة تضاف للعدوان الممنهج الذي يتعرض اليه شعبنا.