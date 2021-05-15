هنية: مجزرة الشاطئ تعبر عن عجز الاحتلال وفشله والمقاومة ستواصل الدفاع عن شعبها

وطن: قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، اليوم السبت، إن مجزرة الاحتلال في مخيم الشاطئ هي امتداد لمجازره التي نفذها في مناطق مختلفة من القطاع.

وأكد هنية في تصريح صادر عنه اليوم، ان ارتكاب الاحتلال المحزرة ناتج عن عجزه وفشله، وتعكس حجم المأزق الذي يعيشه أمام عظمة المقاومة ومفاجآت رجالها الأوفياء.

وحمل هنية الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استمرار استهداف المدنيين والآمنين، مؤكداً بأن المقاومة سوف تواصل الدفاع عن شعبها الأبي، وستلحق الهزيمة بجيش العدو وردعه عن الاستمرار في مجازره.

واستشهد أحد عشر مواطنا وهم تسعة أطفال وسيدتان، وأصيب نحو 15 شخصًا، فجر السبت، جراء استهداف الطيران الحربي لمنزل يعود لعائلة آل أبو حطب بالقرب مسجد السوسي بمخيم الشاطئ، غرب غزة، بثلاثة صواريخ، وبدون تحذير مسبق.