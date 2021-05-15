"القوى الوطنية" لا إضراب اليوم السبت والدعوة لإحياء ذكرى النكبة

وطن: نفت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة اصدار اي موقف او قرار بالدعوة للاضراب التجاري او تعطيل المرافق العامة اليوم السبت.

وحذرت من اية بيانات تصدر باسمها فيما يتعلق الحالة الوطنية في الاراضي الفلسطينية مجددة التأكيد في تصريح صحفي على اهمية استمرار، وتوسيع الحراك الشعبي اسنادا للقدس، والشيخ جراح، ورفضا للعدوان الدموي الاجرامي على قطاع غزة .

واكد البيان ان استمرار سياسات الاحتلال، وعمليات الاعدام بحق المدنين العزل التي اوقعت 11 شهيدا في الضفة الغربية اليوم هي التعبير الواضح، والبرهان على فاشية الاحتلال وارهابه من جهة ووحدة الدم في الداخل المحتل، وقطاع غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس في مواجهة سياسات الاحتلال الاجرامية واعادة رسم خارطة الصراع المفتوح مع هذا الاحتلال من جهة اخرى .

وشدد البيان على اهمية الانخراط الواسع في الانشطة، والفعاليات في جميع الاراضي الفلسطينية على ابواب المدن، ومداخلها، وفي القرى، والارياف، والمخيمات، وتطوير المشاركة الشعبية باعلى مستويات العمل الشعبي المنظم والواسع لصد العدوان مؤكدة على اهمية المشاركة في فعاليات احياء الذكرى 73 للنكبة بما فيها الفعالية المقررة اليوم السبت على دوار المنارة عند الساعة الحادية عشرة والنصف ضمن البرنامج الوطني لاحياء الذكرى، والتوجه لنقاط التماس مع الاحتلال تاكيدا على حق العودة باعتباره جوهر القضية الوطنية ولا يقبل المساومة او المقايضة باي حال من الاحوال.