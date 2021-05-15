"كهرباء غزة": تعطل 8 خطوط رئيسة من أصل 10 بسبب القصف

وطن: أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، صباح السبت، عن تعطل ثمانية خطوط كهرباء رئيسة ناقلة للتيار من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، من أصل عشرة، نتيجة القصف الإسرائيلي الذي طال مناطق واسعة في قطاع غزة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن قدرة خطوط الكهرباء المتعطلة تبلغ (100) ميجاوات.

وحذرت من انهيار القطاعات الحيوية نتيجة النقص الحاد في الطاقة، داعية جميع الأطراف للتدخل العاجل لوقف تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة.

وأحدث القصف الإسرائيلي تدميرًا هائلًا في البنية التحية بالقطاع، ونددت عدد من البلديات بتعمّد الاحتلال تخريب البنية التحية من طرق وشبكات مياه وكهرباء وصرف صحي.