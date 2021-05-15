إصابات بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر شمال الخليل

وطن: أصيب عشرات المواطنين، فجر اليوم السبت، بالاختناق جراء إطلاق قوات الاحتلال الاسرائيلي قنابل الغاز السام في منطقة صافا ببلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي في بيت امر محمد عوض، إن الأهالي تصدوا لمستوطنين حاولوا اقتحام المنطقة فجرا تحت حماية قوات الاحتلال، واندلعت مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، صوب المواطنين وممتلكاتهم ومنازلهم، ما تسبب بإصابة العشرات من المواطنين بحالات اختناق، تم علاجهم ميدانيا من قبل طواقم الهلال الأحمر.

كما أصيب شاب بقنبلة غاز بعينة وتم نقله إلى المجمع الطبي في البلدة لتلقي العلاج.

في السياق، نصبت قوات الاحتلال بوابة حديدية على مدخل بلدة سعير/ النبي يونس حلحول، وداهمت مخيم العروب وفتشت منزل المواطن عبد الله أبو سرور وعاثت بمحتوياته.

(وفا)