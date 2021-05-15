نقابة المحامين تعلن عن وقفة عالمية من اجل القدس يوم الاحد

وطن: اعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين عن وقفة لنصرة القدس وتنديدا بالاعتداء المتواصل على شعبنا في قطاع غزة وإجرام القوة القائمة بالاحتلال المتواصل بحق شعبنا، بالشراكة مع مؤسسة القانون من أجل فلسطين ومجموعة من المؤسسات المحلية والدولية الشريكة نصرة للقدس، وذلك يوم الاحد الموافق 16/5/2021 الساعة الرابعة عصرا امام مقر نقابة المحامين الرئيسي في رام الله .

ودعت نقابة المحامين في بيان لها وصل وطن، كافة اعضائها والحقوقيين من أبناء شعبنا للمشاركة في الوقفة التي تنظمها نقابة المحامين،علماً أنه سيكون هناك وقفة مشابهة في ذات الزمان أمام كافة النقابات والمؤسسات العربية والدولية الشريكة والمناصرة لقضايا شعبنا وحقوقه المشروعة.