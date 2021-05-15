أجواء معتدلة اليوم

وطن: توقعت دائرة الارصاد الجوية بأن يكون الجو اليوم السبت، معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وهذه الليلة، يكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق ، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وغدا الأحد، يكون الجو حارا في معظم المناطق حار جدا في الأغوار، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والاثنين، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية معتدلة الى نشطةالسرعة مع هبات قوية احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو معتدلاً في معظم المناطق حارا نسبيا في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى حول معدلها السنوي العام ، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.