اصابات بحروق واختناق في هجوم المستوطنين على منازل المواطنين في يافا

وطن: أصيب، فجر اليوم السبت، أربعة مواطنين من مدينة يافا بحروق، بعد إقدام المستوطنين على حرق أحد منازل المواطنين في حي العجمي في المدينة.

وذكرت مصادر محلية، أن المستوطنين قاموا بإلقاء الزجاجات الحارقة باتجاه منازل المواطنين في يافا، ما أدى إلى اشتعال أحد المنازل، وإصابة من بداخله بحروق واختناق، بينهم أطفال.

وتسود المدينة حالة من التوتر من اعتداءات المستوطنين، مع التحذير للمواطنين وعبر مكبرات الصوت بأخذ الحيطة والحذر، والتصدي للمستوطنين، وحماية ممتلكاتهم.