الاحتلال يصيب شابا بالرصاص الحي ويعتقله خلال مواجهات وسط الخليل

وطن: أصيب، الليلة الماضية، شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات في منطقة باب الزاوية وسط الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا لم تعرف هويته، بعد أن أطلقت الرصاص عليه، وأصابته في قدمه، عقب قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا.

وتشهد منطقة باب الزاوية ومناطق أخرى من مدينة الخليل مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال مستمرة منذ يوم أمس، أسفرت حتى اللحظة عن إصابة 32 مواطنا بالرصاص الحي، واثنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

(وفا)