27 شهيدا في الضفة وغزة وأكثر من 600 إصابة منذ صباح اليوم

وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، استشهاد 27 مواطنا، (شهيد في الريحية بالخليل، شهيد في أريحا وشهيد في رام الله وشهيدان في سلفيت و4 شهداء في نابلس و شهيد في جنين، وشهيد في طولكرم ) و 16 شهيداً في قطاع غزة.

وأضافت في بيان لها، أن الاصابات أكثر من 600 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ( يشمل العدد الإصابات التي تم التعامل معها ميدانياً والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة).

وأوضحت أن الطواقم الطبية في مختلف مراكز العلاج تتعامل مع‪:‬

رام الله: ٢١ أصابة (٤ خطيرة)

أريحا: ٣ إصابات.

نابلس: ٧٠ إصابة (١٠ خطيرة)

بيت لحم: ٥ إصابات

الخليل: ٣٠ إصابة، (بينها إصابة خطيرة)

جنين: ١٨ إصابة (إصابتان خطيرتان)

سلفيت: ٢٠ إصابة (إصابتان خطيرتان)

طولكرم: ٢٩ إصابة ( ١ خطيرة )

قلقيلية: ١٧ إصابة بينها اصابة خطيرة بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي.

ومعظم الإصابات بالرصاص الحي.