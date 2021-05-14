"وطن" تتابع العدوان
27 شهيدا في الضفة وغزة وأكثر من 600 إصابة منذ صباح اليوم
وطن: أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، استشهاد 27 مواطنا، (شهيد في الريحية بالخليل، شهيد في أريحا وشهيد في رام الله وشهيدان في سلفيت و4 شهداء في نابلس و شهيد في جنين، وشهيد في طولكرم ) و 16 شهيداً في قطاع غزة.
وأضافت في بيان لها، أن الاصابات أكثر من 600 إصابة في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس ( يشمل العدد الإصابات التي تم التعامل معها ميدانياً والتي نقلت لمراكز العلاج المختلفة).
وأوضحت أن الطواقم الطبية في مختلف مراكز العلاج تتعامل مع:
رام الله: ٢١ أصابة (٤ خطيرة)
أريحا: ٣ إصابات.
نابلس: ٧٠ إصابة (١٠ خطيرة)
بيت لحم: ٥ إصابات
الخليل: ٣٠ إصابة، (بينها إصابة خطيرة)
جنين: ١٨ إصابة (إصابتان خطيرتان)
سلفيت: ٢٠ إصابة (إصابتان خطيرتان)
طولكرم: ٢٩ إصابة ( ١ خطيرة )
قلقيلية: ١٧ إصابة بينها اصابة خطيرة بالرصاص الحي في الشريان الرئيسي.
ومعظم الإصابات بالرصاص الحي.