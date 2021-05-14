إطلاق 3 صواريخ من سوريا على دولة الاحتلال

وطن: أعلن جيش الاحتلال، مساء اليوم الجمعة، عن إطلاق 3 صواريخ من الأراضي السورية على دولة الاحتلال.

وذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال، أفيخاي أدرعي، عبر تويتر: "قبل قليل تم رصد إطلاق ثلاثة صواريخ من داخل سوريا نحو الأراضي الإسرائيلية حيث سقط أحدها داخل الأراضي السورية بينما سقط الصاروخان في مناطق مفتوحة داخل إسرائيل".

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم يتم تشغيل نظام الإنذار من الهجمات الصاروخية خلال الحادث.

ويأتي ذلك تزامنا مع شن الاحتلال حملة قصف واسعة على قطاع غزة اسفرت عن استشهاد أكثر من 127 مواطنا على الأقل بينهم أكثر من 30 طفلا.

وأمس الخميس أعلن جيش الاحتلال عن إطلاق 3 صواريخ من جنوب لبنان على دولة الاحتلال سقطت في مياه البحر الأبيض المتوسط دون وقوع إصابات، ولم تتبن أي جهة هذا الهجوم.