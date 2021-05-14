غانتس يجتمع مع المديرين التنفيذيين في "فيسبوك" و"تيك توك" ويوصيهم باتخاذ إجراءات سريعة لمحاربة المحتوى الفلسطيني

وطن: عقد وزير القضاء الاسرائيلي بيني غانتس اجتماعا عبر منصة "زووم" مع مدراء تنفيذيين في "فيسبوك"، نيك كليج نائب الرئيس للشؤون الدولية والاتصالات؛ وجويل كابلان نائب رئيس السياسة العامة الدولية ؛ وجوردانا كاتلر، مديرة السياسة العامة في دولة الاحتلال ويهود الشتات في "فيسبوك".

كما عقد اجتماع آخر مع مديرين تنفيذيين في "تيك توك" عبر منصة زووم حيث حضر الاجتماع رئيس الثقة والسلامة كورماك كينان و ثيو بيرترام مدير العلاقات الحكومية والسياسة العامة في "تيك توك" في أوروبا ؛ وليز كانتر ، مديرة العلاقات الحكومية والسياسة العامة.

حيث دعاهم غانتس إلى الالتزام بإزالة أي محتوى يحرض على العنف أو ينشر معلومات مضللة في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بهم ، وشدد على أهمية الاستجابة السريعة للنداءات من المكتب الإلكتروني الحكومي الاسرائيلي.

كما طلب غانتس من شركات وسائل التواصل الاجتماعي الشروع بشكل استباقي في إزالة المحتوى الذي يشجع على "الإرهاب ويقوم بالتحريض على اعمال عنيفة".

وقال موجها كلامه لهؤلاء المسؤولين: "هذه إجراءات من شأنها أن تمنع مباشرة العنف الذي يتم تحريكه عن قصد عبر وسائل التواصل الاجتماعي من قبل العناصر المتطرفة التي تسعى إلى إلحاق الضرر ببلدنا". "نحن في لحظة طوارئ اجتماعية، ونتوقع مساعدتكم."

كما أعرب المسؤولون التنفيذيون عن التزامهم بالعمل بسرعة وفعالية لمنع "العنف" الذي يمكن أن يولده التحريض على شبكاتهم، كما ونقلوا تعازيهم إلى "العائلات الإسرائيلية التي فقدت أحبائها".