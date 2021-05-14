تشييع جثمان الشهيد يوسف نواصرة في قرية فحمة جنوب جنين

وطن: شيعت جماهير غفيرة في قرية فحمة جنوب جنين، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيد يوسف مهدي نواصرة (26 عاما)، والذي استشهد ظهرا أثناء مواجهات مع قوات الاحتلال على حاجز عسكري فوق أراضي بلدة يعبد.

وانطلق موكب تشييع الشهيد من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين، وجاب شوارع المدينة تجاه مسقط رأسه في قرية فحمة، حيث ندد المشيعون بهذه الجريمة البشعة التي تضاف إلى جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في مسيرة جماهيرية حاشدة في القرية