مساعد وزير الخارجية الأمريكي هادي عمرو يصل إلى "تل أبيب" لبحث التهدئة

وطن: وصل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية هادي عمرو إلى "تل أبيب" اليوم.

وذكرت الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الجمعة، أن عمرو "سوف يعمل على تعزيز الحاجة إلى العمل من أجل تهدئة مستدامة، والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن النفس".

وأضافت: يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون تدابير متساوية من الحرية والأمن والكرامة والازدهار.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال الأربعاء (12 مايو/ أيار 2021) إن الولايات المتحدة سترسل دبلوماسياً رفيع المستوى للشرق الأوسط لحث الإسرائيليين والفلسطينيين على تهدئة "العنف المروع"،

وأصاف: طلبت من نائب مساعد وزير الخارجية (للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية) هادي عمرو أن يتوجه إلى المنطقة فوراً للقاء الإسرائيليين والفلسطينيين... سيتحدث نيابة عني وعن الرئيس (جو) بايدن، حول وقف التصعيد".

ويشغل هادي عمرو حالياً منصب نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الإسرائيلية والفلسطينية في مكتب الشرق الأوسط بالوزارة. عمل سابقاً في وزارة الخارجية بين عامي 2013 و2017 ضمن فريق وزير الخارجية جون كيري، الذي يعمل على المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية. ومنذ عام 2010 حتى 2013، شغل منصب نائب مساعد مدير الشرق الأوسط في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، حيث ساعد في تنسيق العديد من برامج المساعدة في جميع أنحاء المنطقة خلال الانتفاضات العربية. كما شغل سابقاً مناصب في وزارة الدفاع الأمريكية ووزارة الأمن الداخلي.

ويشن الاحتلال عدوانا عنيفا على غزة وكافة الأراضي الفلسطينية، أدى لاستشهاد 134 مواطنا (123 في غزة، 10 في الضفة، واحد في اللد)، وإصابة المئات بجروح متفاوتة.