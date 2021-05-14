إصابة بالرصاص الحي في قرية دير ابزيع غرب رام الله

وطن: أصيب مواطن بالرصاص الحي في البطن، اليوم الجمعة، جراء استهداف جنود الاحتلال الإسرائيلي لعدد من المتظاهرين في قرية دير ابزيع غرب رام الله.

وقال رئيس المجلس القروي في دير ابزيع نعيم جعوان، إن مسيرة تنديد بالعدوان على قطاع غزة والانتهاكات في القدس ومدن الداخل، انطلقت صوب البوابة التي تقيمها قوات الاحتلال في طريق وادي الدلب، فاستهدف الجنود المشاركين فيها بإطلاق الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع، ما أوقع عدة إصابات، إحداها بالرصاص الحي.

وأفادت مصادر محلية، بأن شابا أصيب بالرصاص الحي في منطقة البطن، ونقل المركز الصحي في قرية كفر نعمة المجاورة، لتلقي العلاج، بعد أن منعت قوات الاحتلال سيارة الإسعاف من الوصول إليه لإخلائه.

وأضاف جعوان، أن المواجهات أسفرت أيضا عن عدة إصابات بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط، وعشرات حالات الاختناق.

وأظهرت فيديوهات بثها ناشطون من القرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن قوة من جيش الاحتلال لاحقت عددا من الشبان في شوارع دير ابزيع.