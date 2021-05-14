شهيد في لبنان برصاص الاحتلال.. والعشرات يحتشدون عند الحدود مع فلسطين

وطن: استشهد شاب لبناني اليوم الجمعة، متأثراً بجروحه بعد إصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، أثناء تظاهرة شهدتها الحدود اللبنانية الفلسطينية، حيث حاول عشرات المتظاهرين اقتحام السياج الفاصل.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية فإن "الجيش الإسرائيلي قام بإطلاق النار نحوهم، واستنفر على طول الحدود".

وقام جيش الاحتلال أيضاً بإلقاء القنابل الصوتية على شبان لبنانيين كانوا يتظاهرون قرب السياج في مستعمرة المطلة بعد أن أضرموا النيران داخل الأراضي المحتلة وحطموا السياج.

واحتشدت مجموعات عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، مقابل مستعمرة المطلّة، بالتزامن مع دعوات إلى الحضور للحدود من أجل تنظيم وقفة تضامنية مع ما يحدث في فلسطين المحتلة.

كما شهدت منطقة "بوابة فاطمة" مظاهرة، بالإضافة إلى مظاهرة في بلدة مارون الراس المقابلة لمستعمرة "أفيفيم". ورفعت في مدينة صيدا لافتة تحدّد وجهة القدس والمسافة التي تبعد عنها.

وتستكمل غداً السبت مجموعة من الوقفات التضامنية في جنوب لبنان في مختلف المناطق.

(الميادين)